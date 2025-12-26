Sciopero per Santo Stefano ai Gigli la Cgil | Bene la mobilitazione ma serve un cambiamento culturale

Sciopero ai Gigli di Campi Bisenzio, oggi, 26 dicembre 2025, aperti nonostante la festività di Santo Stefano. A promuoverlo la Filcams Cgil "per rivendicare con forza il diritto al godimento delle festività e a un lavoro dignitoso, diritti fondamentali che non possono essere sacrificati alle sole logiche del profitto" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

