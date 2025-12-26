Sciopero per Santo Stefano ai Gigli la Cgil | Bene la mobilitazione ma serve un cambiamento culturale

Sciopero ai Gigli di Campi Bisenzio, oggi, 26 dicembre 2025, aperti nonostante la festività di Santo Stefano. A promuoverlo la Filcams Cgil "per rivendicare con forza il diritto al godimento delle festività e a un lavoro dignitoso, diritti fondamentali che non possono essere sacrificati alle sole logiche del profitto" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero per Santo Stefano ai Gigli, la Cgil: “Bene la mobilitazione, ma serve un cambiamento culturale” Leggi anche: I Gigli aprono a Santo Stefano, sindacati proclamano lo sciopero. “La festa non è in vendita” Leggi anche: Shopping nei giorni di festa, sciopero nel commercio. I Gigli aprono per Santo Stefano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I Gigli aprono a Santo Stefano, sindacati proclamano lo sciopero. “La festa non è in vendita”; Firenze, dopo il caso Ferragosto Gigli aperti anche il 26 dicembre. L'ira dei sindacati: «Sciopero»; Feste natalizie, sciopero nel commercio. I Gigli (C.Bisenzio) aperti a S.Stefano: è protesta; Gigli aperti il 26, scoppia il caso. I sindacati: sarà sciopero regionale: Le festività non sono in vendita. Gigli aperti per Santo Stefano: il no dei sindacati - A Campi Bisenzio il centro commerciale “I Gigli” apre per Santo Stefano ma non tutti i dipendenti saranno al lavoro. rainews.it

