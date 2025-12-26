Scienza i segnali chimici del cervello registrati per la prima volta grazie a un sensore

26 dic 2025

Un gruppo di scienziati ha sviluppato  una nuova tecnologia  in grado di  registrare per la prima volta i segnali chimici in ingresso nei neuroni,  rivelando una parte finora quasi invisibile del linguaggio del cervello. La scoperta, realizzata da ricercatori dell’ Allen Institute  in collaborazione con il  Janelia Research Campus  dell’ Howard Hughes Medical Institute,  e’ pubblicata sulla rivista scientifica  Nature Methods.  Il cuore della scoperta e’ una proteina ingegnerizzata chiamata  iGluSnFR4, un indicatore molecolare di glutammato sufficientemente sensibile da rilevare il rilascio di singole vescicole di neurotrasmettitore  a livello delle sinapsi. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

