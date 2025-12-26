Scienza i segnali chimici del cervello registrati per la prima volta grazie a un sensore

Un gruppo di scienziati ha sviluppato una nuova tecnologia in grado di registrare per la prima volta i segnali chimici in ingresso nei neuroni, rivelando una parte finora quasi invisibile del linguaggio del cervello. La scoperta, realizzata da ricercatori dell’ Allen Institute in collaborazione con il Janelia Research Campus dell’ Howard Hughes Medical Institute, e’ pubblicata sulla rivista scientifica Nature Methods. Il cuore della scoperta e’ una proteina ingegnerizzata chiamata iGluSnFR4, un indicatore molecolare di glutammato sufficientemente sensibile da rilevare il rilascio di singole vescicole di neurotrasmettitore a livello delle sinapsi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

