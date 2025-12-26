Scienza e beneficenza | un trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara

26 dic 2025

Al  Teatro Mediterraneo  della Mostra d’Oltremare  la Fondazione  Cannavaro Ferrara  ha celebrato i suoi vent’anni di sostegno alla solidarietà con un’attività costante che ha prodotto risultati eccellenti in diversi settori nella città e provincia di Napoli. In particolare ha agito principalmente a favore di bambini e giovani in difficoltà fornendo un supporto sostanziale mediante progetti sociali atti a favorire il potenziamento e la crescita di strutture pubbliche o di contesti territoriali complessi e disagiati. Il Charity Christmas Show 2025  – Winter Edition è stato un vero e proprio successo, che ha coinvolto più di 500 ospiti che hanno voluto dimostrare il loro sostegno solidale ai progetti  sociali della fondazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

