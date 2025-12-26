Scienza e beneficenza | un trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara

Al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare la Fondazione Cannavaro Ferrara ha celebrato i suoi vent’anni di sostegno alla solidarietà con un’attività costante che ha prodotto risultati eccellenti in diversi settori nella città e provincia di Napoli. In particolare ha agito principalmente a favore di bambini e giovani in difficoltà fornendo un supporto sostanziale mediante progetti sociali atti a favorire il potenziamento e la crescita di strutture pubbliche o di contesti territoriali complessi e disagiati. Il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition è stato un vero e proprio successo, che ha coinvolto più di 500 ospiti che hanno voluto dimostrare il loro sostegno solidale ai progetti sociali della fondazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ci sono serate che non finiscono quando si spengono le luci. Restano. Nei sorrisi, negli abbracci, negli sguardi, nel cuore. La Charity Dinner del 21 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, per noi è stata una di quell - facebook.com facebook