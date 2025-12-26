Sci | ' uomini-jet' a Livigno Debutto in coppa per Giada D' Antonio
AGI - Fine 2025 per lo sci alpino italiano all'insegna dei giovani. A quaranta giorni dai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l'ultima tappa della Coppa del mondo dell'anno sarà a Livigno per quanto concerne gli uomini e a Semmering, in Austria, per le donne. Gli 'uomini-jet' saranno impegnati domani (ore 11.30) in supergigante sulla pista 'Li Zeta' di Livigno, new entry nel Circo bianco e che sostituisce la pista 'Stelvio' di Bormio in fase di preparazione in vista delle gare olimpici. Le donne, guidate da Sofia Goggia e da alcuni talenti dello sci italiano al debutto in Coppa - tra essi, la 17enne altoatesina Anna Trocker e la 16enne napoletana Giada D'Antonio - saranno impegnate in uno slalom gigante (domani) e in uno slalom speciale (domenica). 🔗 Leggi su Agi.it
