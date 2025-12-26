Sci di fondo il Tour de Ski festeggia i 2 decenni di vita interamente in Italia Al maschile ci sono alternative al dominio norvegese?
La XX edizione del Tour de Ski maschile prenderà il via domenica 28 dicembre da Dobbiaco. Per il secondo inverno consecutivo, la competizione multi-stage per antonomasia dello sci di fondo si svilupperà interamente in territorio italiano, poiché la località altoatesina ospiterà le prime quattro tappe. All’iniziale Sprint a skating faranno seguito una 10 km contro il cronometro in alternato (lunedì 29), un’inedita 5 km heat mass start in tecnica libera (mercoledì 31) e un inseguimento di 15 km in tecnica classica (Capodanno). Dopodiché, ci si trasferirà in Val di Fiemme per una Sprint in alternato (sabato 3) e la scalata del Cermis (domenica 4). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski. Pellegrino guida un gruppo di 21 azzurri
Leggi anche: Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2025-2026: il programma e le tappe, Tour de Ski a gennaio
Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia!; Tour de Ski: pronti 21 azzurri per la gara a tappe di Coppa del Mondo tra Dobbiaco e la Val di Fiemme; Le gare settimanali: sci alpino fra Livigno e Semmering, al via Tour de Ski a Dobbiaco e Quattro Trampolini; SCI NORDICO, LA VAL DI FIEMME PRONTA PER IL TOUR DE SKI 2026.
Tour de Ski 2026, il programma delle tappe di Dobbiaco: orari, tv, streaming. Ben quattro appuntamenti - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà domenica 28 dicembre 2025 a Dobbiaco, che sarà sede delle prime ... oasport.it
Tour de Ski 2025-2026: ventuno azzurri convocati per l’edizione tutta italiana - Dal 28 dicembre al 4 gennaio il grande sci di fondo torna in Italia tra Dobbiaco e Val di Fiemme. sportface.it
Ventuno azzurri per un Tour de Ski... tutto italiano. Pellegrino all'ultima recita, c'è De Fabiani - La FISI ha comunicato l'elenco degli atleti che prenderanno parte alla ventesima edizione del Tour de Ski, con partenza il 28 dicembre sulle nevi di Dobbiaco. neveitalia.it
Sci di fondo – I piani per le feste dei fondisti svedesi prima del Tour de Ski - facebook.com facebook
Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski. Pellegrino guida un gruppo di 21 azzurri - x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.