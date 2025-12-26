La XX edizione del Tour de Ski maschile prenderà il via domenica 28 dicembre da Dobbiaco. Per il secondo inverno consecutivo, la competizione multi-stage per antonomasia dello sci di fondo si svilupperà interamente in territorio italiano, poiché la località altoatesina ospiterà le prime quattro tappe. All’iniziale Sprint a skating faranno seguito una 10 km contro il cronometro in alternato (lunedì 29), un’inedita 5 km heat mass start in tecnica libera (mercoledì 31) e un inseguimento di 15 km in tecnica classica (Capodanno). Dopodiché, ci si trasferirà in Val di Fiemme per una Sprint in alternato (sabato 3) e la scalata del Cermis (domenica 4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, il Tour de Ski festeggia i 2 decenni di vita interamente in Italia. Al maschile ci sono alternative al dominio norvegese?

Leggi anche: Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski. Pellegrino guida un gruppo di 21 azzurri

Leggi anche: Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2025-2026: il programma e le tappe, Tour de Ski a gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia!; Tour de Ski: pronti 21 azzurri per la gara a tappe di Coppa del Mondo tra Dobbiaco e la Val di Fiemme; Le gare settimanali: sci alpino fra Livigno e Semmering, al via Tour de Ski a Dobbiaco e Quattro Trampolini; SCI NORDICO, LA VAL DI FIEMME PRONTA PER IL TOUR DE SKI 2026.

Tour de Ski 2026, il programma delle tappe di Dobbiaco: orari, tv, streaming. Ben quattro appuntamenti - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà domenica 28 dicembre 2025 a Dobbiaco, che sarà sede delle prime ... oasport.it