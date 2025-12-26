Sci di fondo il Tour de Ski compie 20 anni! Percorso tutto italiano Chi erediterà la corona di Johaug?
L’ edizione numero 20 del Tour de Ski femminile scatterà domenica 28 dicembre da Dobbiaco. Per la seconda stagione consecutiva, l’appuntamento multi-stage originario dello sci di fondo si dipanerà per intero sul suolo italiano. La località altoatesina ospiterà ben quattro delle sei tappe in programma. Alla Sprint in tecnica libera inaugurale, seguiranno una 10 km in alternato con partenza a intervalli (lunedì 29), la sperimentale 5 km “heat mass start” a skating di San Silvestro e un inseguimento di 15 km a tecnica classica nella giornata di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per una Sprint in alternato (sabato 3) e la conclusiva scalata del Cermis (domenica 4). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2025-2026: il programma e le tappe, Tour de Ski a gennaio
Leggi anche: Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski. Pellegrino guida un gruppo di 21 azzurri
Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia!; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Tour de Ski: pronti 21 azzurri per la gara a tappe di Coppa del Mondo tra Dobbiaco e la Val di Fiemme; Le gare settimanali: sci alpino fra Livigno e Semmering, al via Tour de Ski a Dobbiaco e Quattro Trampolini.
Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com
Tour de Ski 2025-2026: ventuno azzurri convocati per l’edizione tutta italiana - Dal 28 dicembre al 4 gennaio il grande sci di fondo torna in Italia tra Dobbiaco e Val di Fiemme. sportface.it
Ventuno azzurri per un Tour de Ski... tutto italiano. Pellegrino all'ultima recita, c'è De Fabiani - La FISI ha comunicato l'elenco degli atleti che prenderanno parte alla ventesima edizione del Tour de Ski, con partenza il 28 dicembre sulle nevi di Dobbiaco. neveitalia.it
Sci di fondo – Regolamento Tour de Ski 2025/26: come viene stabilita la classifica, bonus secondi, punti e i premi in denaro - facebook.com facebook
Pronti 21 azzurri per il Tour de Ski! La gara a tappe, valevole come quarto appuntamento di Coppa del Mondo di sci di fondo, si disputerà tra Dobbiaco e la Val di Fiemme a cominciare dal 28 dicembre. bit.ly/4pUJzoy #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.