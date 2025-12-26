Sci di fondo il Tour de Ski compie 20 anni! Percorso tutto italiano Chi erediterà la corona di Johaug?

L’ edizione numero 20 del Tour de Ski femminile scatterà domenica 28 dicembre da Dobbiaco. Per la seconda stagione consecutiva, l’appuntamento multi-stage originario dello sci di fondo si dipanerà per intero sul suolo italiano. La località altoatesina ospiterà ben quattro delle sei tappe in programma. Alla Sprint in tecnica libera inaugurale, seguiranno una 10 km in alternato con partenza a intervalli (lunedì 29), la sperimentale 5 km “heat mass start” a skating di San Silvestro e un inseguimento di 15 km a tecnica classica nella giornata di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per una Sprint in alternato (sabato 3) e la conclusiva scalata del Cermis (domenica 4). 🔗 Leggi su Oasport.it

