Il 2025 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con una novità assoluta. Quest’anno non ci sarà il classico appuntamento a Bormio, visto che la Stelvio sarà la pista delle Olimpiadi, ma si terrà un superG in quel di Livigno, che per la prima volta nella sua storia ospita una gara del Circo Bianco. Si correrà sulla Li Zeta e c’è grande attesa per una pista che promette essere selettiva e decisamente molto tecnica, con la speranza di offrire un grande spettacolo. C’è grande attesa in casa Italia e non solo perchè Paris e compagni potranno correre ancora davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, niente gare a Bormio quest’anno: la novità Livigno come ultimo banco di prova del 2025

Leggi anche: Quando ricomincia lo sci alpino dopo Natale? Niente Bormio, novità Livigno (ma solo con una gara), torna Semmering

Leggi anche: Quando le prossime gare di sci alpino? Ancora uno slalom in Alta Badia, poi Semmering e Livigno al posto di Bormio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quando le prossime gare di sci alpino? Ancora uno slalom in Alta Badia, poi Semmering e Livigno al posto di Bormio; La Valtellina pronta a brillare per le Olimpiadi: Bormio, Stelvio e relax alle terme; Livigno, Moretti: «Con la Coppa del Mondo di sci alpino la nostra vocazione sportiva è totale»; Sci, Coppa del mondo uomini a Livigno e donne a Semmering: programma, orari delle gare e dove vederle in diretta.

Sci alpino, niente gare a Bormio quest’anno: la novità Livigno come ultimo banco di prova del 2025 - Il 2025 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con una novità assoluta. oasport.it

Perché non ci sarà lo sci alpino oggi? Addio alla tradizione della prova a Bormio - Gli appassionati di sci alpino erano abituati da ormai molto tempo a una piacevole tradizione di Santo Stefano: la prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it