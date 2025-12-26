Sci Alpino Maschile l’Italia sulle piste di Bormio dal 27 dicembre | in programma c’è il superG

Una super gara di sci alpino maschile è in programma a seguito delle feste natalizie. La Coppa del Mondo fa tappa in Italia e a Livigno. La competizione si svolgerà dal 27 al 28 dicembre e firma la sua 30sima volta a Bormio. E qui sono in programma anche le gare olimpiche di Milano Cortina 2026. Intanto ci sarà il superG iridato che accenderà le piste italiane. Ci saranno nove azzurri in gara. Come riporta agc-coni.it, Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Max Perathoner e Florian Schieder. Foto fisi.org ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

