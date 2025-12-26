sci alpino le donne chiudono a semmering goggia attesa in gigante della mea cerca conferme

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino chiude l’anno in Austria con un weekend tutto dedicato alle prove tecniche. Si corre a Semmering, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. La località austriaca è un feudo di Mikaela Shiffrin, visto che l’americana ci ha già vinto per ben sette volte in carriera, centrando anche due triplette. La nativa di Vail è ovviamente la grande favorita tra i rapid gates, mentre cambia in gigante dove va ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Fari puntati in gigante soprattutto sulla neozelandese Alice Robinson, che ha vinto già due gare e che arriva in Austria forte degli ottimi risultati ottenuti in superG prima a St. 🔗 Leggi su Oasport.it

