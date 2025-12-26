Sci alpino le donne chiudono a Semmering Goggia attesa in gigante Della Mea cerca conferme

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino chiude l’anno in Austria con un weekend tutto dedicato alle prove tecniche. Si corre a Semmering, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. La località austriaca è un feudo di Mikaela Shiffrin, visto che l’americana ci ha già vinto per ben sette volte in carriera, centrando anche due triplette. La nativa di Vail è ovviamente la grande favorita tra i rapid gates, mentre cambia in gigante dove va ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Fari puntati in gigante soprattutto sulla neozelandese Alice Robinson, che ha vinto già due gare e che arriva in Austria forte degli ottimi risultati ottenuti in superG prima a St. 🔗 Leggi su Oasport.it

