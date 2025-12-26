Due persone, tra cui un 17enne, sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Variante Anas a Caserta. L’impatto tra due auto si è verificato nella serata del 24 dicembre.Ad avere la peggio il minore, ricoverato in Rianimazione per un grave trauma cranico e l’asportazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Schianto sulla Variante poco prima del cenone: padre e figlio in gravissime condizioni

Leggi anche: Schianto in auto sulla Variante Aurelia, soccorsa nella notte un'intera famiglia: il padre in codice rosso all'ospedale

Leggi anche: Schianto frontale tra una moto e un'auto in via Vestina a Montesilvano, centauro in gravissime condizioni [FOTO]

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Romea, via libera alla variante per metterla in sicurezza; Schianto sulla variante, feriti e disagi. Un uomo in gravi condizioni; Grave incidente sulla Variante Anas di Caserta nella Vigilia di Natale: due feriti gravi |; Schianto di Natale sulla Variante, ci sono feriti.

Schianto sulla Variante poco prima del cenone: padre e figlio in gravissime condizioni - Il 17enne è in rianimazione con un grave trauma cranico e la milza asportata. casertanews.it