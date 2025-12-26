Schianto sulla Variante poco prima del cenone | padre e figlio in gravissime condizioni
Due persone, tra cui un 17enne, sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Variante Anas a Caserta. L’impatto tra due auto si è verificato nella serata del 24 dicembre.Ad avere la peggio il minore, ricoverato in Rianimazione per un grave trauma cranico e l’asportazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
