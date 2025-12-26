Castelfranco Emilia (Modena), 26 dicembre 2025 – Sono intervenuti in forze i soccorsi in seguito a un incidente accaduto nella prima serata di Santo Stefano sulla strada provinciale 2, all’altezza dell’ingresso del centro abitato a Villarotta di Luzzara, nella Bassa Reggiana. A restare ferito è stato un ventenne residente nel Modenese, a Castelfranco Emilia, che stava rientrando dopo aver fatto visita alla fidanzata. E’ stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, ma non sembra essere in pericolo di vita. Verso le 19 della serata di Santo Stefano si è verificato uno scontro tra un’autovettura Bmw 320 e una Fiat Panda, con quest’ultima che dopo l’urto si è ribaltata fuori strada, concludendo la sua corsa nel fossato laterale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra auto nel Reggiano, ferito ventenne di Castelfranco Emilia

