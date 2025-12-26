Scappa dopo l’incidente non ha la patente | 18enne denunciato Casi di fuga in aumento

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scappa dopo l’incidente stradale, denunciato. Nel giorno della vigilia di Natale, gli agenti in forza al Comando di via Rogerio hanno informato la Procura della Repubblica di Piacenza in merito a una attività investigativa che ha consentito di ricostruire con precisione un episodio inizialmente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

scappa dopo l8217incidente non ha la patente 18enne denunciato casi di fuga in aumento

© Ilpiacenza.it - Scappa dopo l’incidente, non ha la patente: 18enne denunciato. «Casi di fuga in aumento»

Leggi anche: Con la Mercedes a noleggio scappa dopo l'incidente, "pirata" denunciato: sulla patente 0 punti

Leggi anche: Tenta di fuggire alla vista di un posto di blocco: denunciato 18enne. Era alla guida ma non ha mai preso la patente. E’ successo a Sezze

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.