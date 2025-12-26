La frase «I culattoni, tutti insieme» si ascolta in modo distinto al secondo 56 di un video diffuso come estratto di Vatican News, mentre sullo schermo scorrono le immagini della Curia romana riunita. La registrazione riguarda i momenti di attesa per l’arrivo di Papa Leone XIV e sarebbe stata ripresa all’interno dell’Aula della Benedizione, dove erano presenti il Sacro Collegio, arcivescovi, vescovi e l’intera macchina curiale. Secondo quanto riportato dal blog Silere non possum, a pronunciare la frase sarebbe stato monsignor Marco Agostini, in quel frangente mentre i prelati erano raccolti in attesa del Pontefice. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scandalo in Vaticano: “I cu****oni tutti insieme”. Scoppia il vero caos

Leggi anche: Grande Fratello, è scandalo: giù i pantaloni, scoppia il caos

Leggi anche: Vomero, auto in sosta vietata blocca tutti i bus: scoppia il caos traffico

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La cena di Natale su Canale 5 la si fa in compagnia di Federica Panicucci e del Concerto Di Natale in Vaticano. Gli ospiti previsti. - facebook.com facebook