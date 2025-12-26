Confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi a seguito dello scorrimento della lista partecipanti ai Mondiali rapid di scacchi. Ci sarà, a mezzogiorno in punto, la sfida tra Lorenzo Lodici e Magnus Carlsen al primo turno in quel di Doha. Anzi, tra Magnus Carlsen e Lorenzo Lodici, visto che al norvegese da 15 anni numero 1 del mondo è toccato il Bianco nel sorteggio dei colori tenutosi ieri. Un sorteggio che, vale la pena ricordarlo, ha visto protagonista solo lui per un semplice motivo: dalla sua scelta dipende poi l’alternanza dei colori degli altri. Avendo Carlsen il Bianco, il numero 2 del tabellone, il russo Ian Nepomniachtchi, si trova con il Nero, il numero 3, l’armeno sotto bandiera USA Levon Aronian, ha il Bianco e così via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen, esordio di fuoco confermato ai Mondiali rapid 2025

Leggi anche: Scacchi: domani al via i Mondiali rapid e blitz. Subito Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen?

Leggi anche: Scacchi: anche Magnus Carlsen ai Mondiali rapid e blitz di Doha. Lorenzo Lodici tra gli azzurri al via

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scacchi: domani al via i Mondiali rapid e blitz. Subito Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen?; Mondiali Rapid & Blitz 2025; Scacchi | domani al via i Mondiali rapid e blitz Subito Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen?.

Scacchi: Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen, esordio di fuoco confermato ai Mondiali rapid 2025 - Confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi a seguito dello scorrimento della lista partecipanti ai Mondiali rapid di scacchi. oasport.it