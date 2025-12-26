Scacchi | Lorenzo Lodici contro Magnus Carlsen esordio di fuoco confermato ai Mondiali rapid 2025
Confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi a seguito dello scorrimento della lista partecipanti ai Mondiali rapid di scacchi. Ci sarà, a mezzogiorno in punto, la sfida tra Lorenzo Lodici e Magnus Carlsen al primo turno in quel di Doha. Anzi, tra Magnus Carlsen e Lorenzo Lodici, visto che al norvegese da 15 anni numero 1 del mondo è toccato il Bianco nel sorteggio dei colori tenutosi ieri. Un sorteggio che, vale la pena ricordarlo, ha visto protagonista solo lui per un semplice motivo: dalla sua scelta dipende poi l’alternanza dei colori degli altri. Avendo Carlsen il Bianco, il numero 2 del tabellone, il russo Ian Nepomniachtchi, si trova con il Nero, il numero 3, l’armeno sotto bandiera USA Levon Aronian, ha il Bianco e così via. 🔗 Leggi su Oasport.it
