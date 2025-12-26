Si è conclusa la prima giornata dei Mondiali rapid di scacchi 2025, in corso di svolgimento a Doha e che dureranno fino a domenica. Cinque turni su 13 giocati per quel che riguarda la sezione Open, mentre sono quattro su 11 quelli disputati dalle donne. Lo schema è diverso per i due tornei: 5-4-4 per l’Open, 4-4-3 per il femminile. In Qatar molto è successo, ma alla fine alla guida ci sono (quasi) sempre i big. Il quintetto di testa, del resto, è di altissimo livello. Magnus Carlsen, Gukesh Dommaraju, Arjun Erigaisi, Maxime Vachier-Lagrave e Vladislav Artemiev si trovano tutti a quota 4,55. Il norvegese si è trovato a dominare in lungo e in largo nei primi quattro turni (con partite di vario genere, peraltro), e soltanto Erigaisi è riuscito a fermarlo in un lunghissimo finale difeso in inferiorità di materiale, ma Torre e due pedoni f e h contro Torre è patto e tale l’indiano l’ha mantenuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scacchi: buon Lorenzo Lodici nel primo giorno di Mondiali rapid 2025. Carlsen e Gukesh tra i 5 leader

