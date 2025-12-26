Il classe ’95 potrebbe lasciare il Napoli nella sessione invernale Anche il Sassuolo si sta muovendo in vista del calciomercato di gennaio. Carnevali ha blindato i big, ma non sono esclusi colpi di scena. In caso di offerta valide. Fronte entrate, occhio al possibile affare con il Napoli: nel mirino c’è Mazzocchi, ai margini della formazione azzurra. Sassuolo, idea Mazzocchi dal Napoli per gennaio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il club neroverde sta cercando almeno un rinforzo per le corsie esterne. In tal senso negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura del classe ’95, che in questa prima parte di stagione ha collezionato appena 113? considerate tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sassuolo, idea Mazzocchi per gennaio: duello in Serie A

Leggi anche: Mazzocchi dice no al Sassuolo. Il perché della scelta non è solo Conte

Leggi anche: Mazzocchi verso il Parma: possibile prestito a gennaio (Tmw)

