sarri si prepara a perderlo inter e juve guidano la bagarre

Il giocatore della Lazio ha una situazione contrattuale particolare e Marotta-Comolli sono già pronti a sfidarsi. E c’è anche il Milan Il futuro di Mario Gila potrebbe presto intrecciarsi con quello delle grandi del calcio italiano ed europeo. Il difensore spagnolo della Lazio, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, di sicuro sarà protagonista del mercato. L’ex Real Madrid è finito al centro di numerosi interessamenti, complici una situazione contrattuale ancora da definire e le difficoltà del club biancoceleste nel blindarlo a lungo termine. Mario Gila (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it

