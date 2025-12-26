L’ex allenatrice della AEW punta il dito contro Tony Khan, Bryan Danielson e altri dirigenti per una situazione burocratica che l’avrebbe bloccata lontano dalla sua famiglia durante le feste L’attacco via social di Sarah Stock. Sarah Stock ha lanciato un nuovo duro attacco contro la AEW, stavolta accusando la compagnia di averle impedito di trascorrere il Natale con la sua famiglia. L’ex allenatrice, che nelle scorse settimane aveva già denunciato pubblicamente presunte irregolarità nel trattamento dei talenti stranieri, ha condiviso su Twitter uno sfogo amaro in cui fa nomi e cognomi. “Per la prima volta in 46 anni non ho potuto passare il Natale con la mia famiglia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Sarah Stock accusa ancora la AEW: “Mi hanno impedito di passare il Natale con mia madre di 83 anni”

