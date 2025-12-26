Sara primo compleanno finalmente a casa

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA STORIA. La piccola ha compiuto 2 anni il giorno di Natale. Nata con una grave malformazione, all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» per curarsi, la mamma: «Per me il reparto una seconda famiglia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

sara primo compleanno finalmente a casa

© Ecodibergamo.it - Sara, primo compleanno finalmente a casa

Leggi anche: Finalmente abbiamo scoperto come sarà la prima Ferrari 100% elettrica

Leggi anche: Napoli, finalmente il big rientra: ci sarà con l’Inter

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

sara primo compleanno finalmenteSara, primo compleanno finalmente a casa - Nata con una grave malformazione, all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» per curarsi, la mamma: «Per me il reparto una seconda famiglia». ecodibergamo.it

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: primo compleanno di Enea ecco gli auguri speciali ?

Video Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: primo compleanno di Enea ecco gli auguri speciali ?

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.