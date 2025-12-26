Santo Stefano rito degli avanzi per l’84% delle famiglie

26 dic 2025

“Con quasi due italiani su tre che ritengono molto importante ridurre lo spreco alimentare soprattutto durante le feste, scatta a Santo Stefano il “rito” degli avanzi, con l’84% delle famiglie  che porterà in tavola quello che non è stato consumato nella “due giorni” precedente, tra vigilia e pranzo di Natale”. Lo indica un’ indagine ColdirettiIxe’  che evidenzia come “la sensibilità ambientale dei cittadini aumenti durante le festività, quando è maggiore il rischio di buttare nel bidone i cibi, solitamente cucinati in maniera più abbondante del solito per celebrare adeguatamente l’appuntamento con amici e parenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

