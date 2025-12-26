Santo Stefano rito degli avanzi per l’84% delle famiglie
“Con quasi due italiani su tre che ritengono molto importante ridurre lo spreco alimentare soprattutto durante le feste, scatta a Santo Stefano il “rito” degli avanzi, con l’84% delle famiglie che porterà in tavola quello che non è stato consumato nella “due giorni” precedente, tra vigilia e pranzo di Natale”. Lo indica un’ indagine ColdirettiIxe’ che evidenzia come “la sensibilità ambientale dei cittadini aumenti durante le festività, quando è maggiore il rischio di buttare nel bidone i cibi, solitamente cucinati in maniera più abbondante del solito per celebrare adeguatamente l’appuntamento con amici e parenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Natale 2025, Coldiretti/Ixè: “A Santo Stefano a tavola avanzi per l’84% delle famiglie”
Leggi anche: A S. Stefano l'84% delle famiglie mangia avanzi di Natale: tutorial e blog su come riutilizzarli
Natale 2025, Coldiretti/Ixè: “A Santo Stefano a tavola avanzi per l’84% delle famiglie” - "Con quasi due italiani su tre che ritengono molto importante ridurre lo spreco alimentare soprattutto durante le feste, scatta a Santo Stefano il "rito" ... msn.com
L'84% delle famiglie a Santo Stefano riporta in tavola gli avanzi di Natale: operazione salva-spreco! - Il giorno dopo Natale, per molte famiglie italiane, non è tempo di nuovi piatti ma di ritorno in cucina con ciò che resta. triestecafe.it
Santo Stefano e gli avanzi del Natale: ecco le ricette anti-spreco suggerite da Coldiretti. - Con quasi due italiani su tre che ritengono molto importante ridurre lo spreco alimentare soprattutto durante le feste, scatta a Santo Stefano il rito degli avanzi, con l' 84% delle famiglie che ... lasicilia.it
#VENEZIA • Buon #SantoStefano a tutti! Un Santo molto venerato in città, specie nella #chiesa a lui intitolata che sorge proprio in campo Santo Stefano. Uno scrigno di capolavori: su tutti i dipinti di #Tintoretto. Inconfondibile il soffitto a chiglia di nave rovesciata x.com
Venne rapita oggi, nel giorno di Santo Stefano. Era il 1965 e Franca Viola aveva 17 anni quando il suo ex fidanzato Filippo Melodia, mafioso e nipote di un capoclan, entrò in casa con una banda armata, picchiò sua madre e la portò via. Dopo giorni di violenz - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.