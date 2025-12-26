Santo Stefano la festa sottotono di Prato Il Vescovo | Lavorare insieme per guarire le ferite della città

Prato, 26 dicembre 2025 – Lavorare insieme per "guarire le nostre ferite", quelle di una città che sta vivendo "una situazione di serio stallo". Nel giorno della festa di Santo Stefano, patrono di Prato, il vescovo Giovanni Nerbini ha affermato che "non è il tempo di puntare il dito contro – uno sport diffusissimo e del tutto sterile – che spesso serve a mascherare i limiti e i disimpegni di chi accusa. Ma è vero che dobbiamo saper voltare pagina". Prato, l'ostensione di Natale e la messa solenne di Santo Stefano, patrono della città Per monsignor Nerbini l'esempio e lo stimolo per questo impegno possono essere presi a prestito proprio da Santo Stefano, "egli non pensa al proprio interesse, non cerca consenso, plauso, apprezzamento.

