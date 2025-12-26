Santo Stefano l'84% della famiglie italiane porta in tavola gli avanzi di Natale e Vigilia
A Santo Stefano per molte famiglie italiane tornano in tavola gli avanzi delle feste. I dati Coldiretti raccontano un rito diffuso che parla di risparmio, attenzione allo spreco e sostenibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
