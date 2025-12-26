Santo Stefano l'84% della famiglie italiane porta in tavola gli avanzi di Natale e Vigilia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santo Stefano per molte famiglie italiane tornano in tavola gli avanzi delle feste. I dati Coldiretti raccontano un rito diffuso che parla di risparmio, attenzione allo spreco e sostenibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Natale 2025, Coldiretti/Ixè: “A Santo Stefano a tavola avanzi per l’84% delle famiglie”

Leggi anche: Santo Stefano, “rito degli avanzi” per l’84% delle famiglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

santo stefano 84 famiglieSanto Stefano, l’84% della famiglie italiane porta in tavola gli avanzi di Natale e Vigilia - I dati Coldiretti raccontano un rito diffuso che parla di risparmio, attenzione allo spreco e sostenibilità. fanpage.it

santo stefano 84 famiglieNatale 2025, Coldiretti/Ixè: “A Santo Stefano a tavola avanzi per l’84% delle famiglie” - "Con quasi due italiani su tre che ritengono molto importante ridurre lo spreco alimentare soprattutto durante le feste, scatta a Santo Stefano il "rito" ... msn.com

santo stefano 84 famiglieL'84% delle famiglie a Santo Stefano riporta in tavola gli avanzi di Natale: operazione salva-spreco! - Il giorno dopo Natale, per molte famiglie italiane, non è tempo di nuovi piatti ma di ritorno in cucina con ciò che resta. triestecafe.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.