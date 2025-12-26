Santo Stefano il giorno degli avanzi diventa tradizione

Per contrastare lo spreco in un periodo in cui le tasche degli italiani sono più leggere, anche quest’anno l’84% delle famiglie italiane porterà in tavola come da prassi gli avanzi del Natale della vigilia e del pranzo, tra creatività e rispetto per l’ambiente dimostrando come il riuso dei cibi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Santo Stefano, il giorno degli avanzi diventa tradizione Leggi anche: Santo Stefano, “rito degli avanzi” per l’84% delle famiglie Leggi anche: Natale 2025, Coldiretti/Ixè: “A Santo Stefano a tavola avanzi per l’84% delle famiglie” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Natale, avanzi delle feste: 10 consigli utili per conservare il cibo senza rischi; Iconografia del Santo. Stefano, le feste proseguono, auguri!; Cosa fare con gli avanzi del pranzo di Natale: dall’antipasto ai dolci, le ricette di riciclo; 26 dicembre: cinque curiosità sulla giornata che segue il Natale. L'84% delle famiglie a Santo Stefano riporta in tavola gli avanzi di Natale: operazione salva-spreco! - Il giorno dopo Natale, per molte famiglie italiane, non è tempo di nuovi piatti ma di ritorno in cucina con ciò che resta. triestecafe.it

Altro che avanzi: così il pranzo di Santo Stefano diventa meglio di Natale - Dal primo al secondo, passando per contorni e formaggi: così quello che resta dal 24 e 25 dicembre diventa un pranzo intelligente, veloce e sorprendente. monza-news.it

4 curiosità sulla festa di Santo Stefano che non conosce nessuno: la terza è da non credere - Anche quest’anno siamo arrivati alla festa di Santo Stefano e sono sicuro che non conosci affatto queste 4 curiosità speciali. sfilate.it

SPECIALE NATALE - UNBOXING DEL NUOVO C64 ULTIMATE

#VENEZIA • Buon #SantoStefano a tutti! Un Santo molto venerato in città, specie nella #chiesa a lui intitolata che sorge proprio in campo Santo Stefano. Uno scrigno di capolavori: su tutti i dipinti di #Tintoretto. Inconfondibile il soffitto a chiglia di nave rovesciata x.com

Venne rapita oggi, nel giorno di Santo Stefano. Era il 1965 e Franca Viola aveva 17 anni quando il suo ex fidanzato Filippo Melodia, mafioso e nipote di un capoclan, entrò in casa con una banda armata, picchiò sua madre e la portò via. Dopo giorni di violenz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.