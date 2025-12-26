Santo Stefano con allerta arancione sulla Bassa Romagna E continua il rischio frane
Per venerdì sarà attiva un'allerta arancione per piene dei fiumi sulle aree della Bassa Romagna, gialla per piene e frane sul resto del territorio. “Non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici - si legge nell'allerta della Protezione civile regionale -. La criticità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
