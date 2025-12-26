Santo Stefano a Roma la guida per il 26 dicembre in città Tutte le informazioni dai trasporti agli eventi

Con la Vigilia e il Natale alle spalle, Santo Stefano è la giornata perfetta per godersi la bellezza di Roma, "vestita" per le feste. Le proposte non mancano: dal tour delle luminarie più belle a una passeggiata tra i presepi più suggestivi. Ma anche tanti eventi e musei aperti. Ecco la guida. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Santo Stefano a Roma, la guida per il 26 dicembre in città. Tutte le informazioni dai trasporti agli eventi Leggi anche: Natale a Roma, la guida per il 25 dicembre in città. Tutte le informazioni dai trasporti agli eventi Leggi anche: Natale a Roma, come passare il 25 dicembre in città. La guida completa dai trasporti agli eventi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Trasporti in città, guida agli orari di Natale, Santo Stefano e Capodanno; Santo Stefano a Roma: gli eventi da non perdere il 26 dicembre in città; Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, cosa sapere: guida agli orari; Roma, supermercati e centri commerciali aperti il 24, 25 e 26 dicembre 2025: guida agli orari per Vigilia, Natale e Santo Stefano.

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, dove fare la spesa il 25 e 26 dicembre - ROMA – Anche nei giorni super festivi come Natale e Santo Stefano alcuni supermercati garantiscono l’apertura con orari pieni o ridotti a seconda dell’insegna. repubblica.it

Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: aperture gratuite e tanti eventi - Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: tra aperture gratuite, concerti e mostre, la città diventa un palcoscenico diffuso tutto da vivere. msn.com

Santo Stefano, l'annuncio di Cristo vince la violenza del mondo (a cura di Matteo Liut) Quello di Gesù Cristo, il Figlio di Dio che cammina accanto all’umanità e che vince la morte, è un messaggio dirompente, inacettabile agli occhi di un mondo che pensa sem - facebook.com facebook

LA LAPIDAZIONE DI SANTO STEFANO, del pittore #Rembrandt Harmenszoon van Rijn, anno 1606-1669, olio su tela, 89 cm × 123 cm, Musee des Beaux Arts, #Lione. #SantoStefano, primo martire della cristianità (Protomartire). #26dicembre. x.com

