Santo Stefano a Roma | gli orari di bus tram e metro

Oggi, Santo Stefano, è previsto normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico, con tutte le metro attive, come sempre il venerdì (e il sabato), fino all’1,30 di notte.Il servizio notturno seguirà il programma potenziato del fine settimana feriale. Più corse sono previste sulle linee. 🔗 Leggi su Romatoday.it

