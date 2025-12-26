Santo Stefano a Roma | gli orari di bus tram e metro
Oggi, Santo Stefano, è previsto normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico, con tutte le metro attive, come sempre il venerdì (e il sabato), fino all’1,30 di notte.Il servizio notturno seguirà il programma potenziato del fine settimana feriale. Più corse sono previste sulle linee. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Natale a Roma: gli orari di bus, tram e metro
Leggi anche: Doppio sciopero a Roma il 10 ottobre, a rischio a bus, metro e tram: gli orari dello stop e chi si ferma
Trasporti in città, guida agli orari di Natale, Santo Stefano e Capodanno; Natale a Roma: gli orari di bus, tram e metro; Centri commerciali aperti a Natale a Roma: orari 24, 25, 26 dicembre e Capodanno; Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Roma.
Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Roma - La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Roma chiudono per Natale, il 25 dicembre, e Santo Stefano, 26 dicembre ... fanpage.it
Supermercati aperti a Santo Stefano 2025/ Dove fare spesa oggi 26 dicembre: info e orari, elenco negozi - Supermercati aperti a Santo Stefano 2025, quali sono e dove fare spesa oggi 26 dicembre: info e orari negozi, la guida e l'elenco completo ... ilsussidiario.net
Supermercati, ecco quali sono aperti il 26 dicembre nel giorno di Santo Stefano - Il 26 dicembre, giorno dedicato a Santo Stefano, in tutta Italia è un giorno festivo. tg24.sky.it
Buongiorno e buon Santo Stefano Cosa cucinate oggi - facebook.com facebook
Buona festa di Santo Stefano x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.