Santo Stefano 2025 | supermercati e negozi aperti o chiusi oggi 26 dicembre
. Oggi, 26 dicembre 2025, i supermercati e i negozi sono aperti o chiusi in Italia? Si tratta della giornata di Santo Stefano, uno dei santi più amati e primo martire della Chiesa. Una giornata rossa sul calendario, come a Natale, e quindi di riposo per molti lavoratori. Eppure per tanti si tratta di un’occasione per riunirsi e festeggiare insieme, proseguendo il ciclo di festività. Ieri, giorno di Natale, quasi tutti i supermercati e i negozi sono rimasti chiusi. D’altronde sono giorni di festa ed è giusto che anche questi lavoratori possano riposare e stare con le loro famiglie. 🔗 Leggi su Tpi.it
Santo Stefano, l'annuncio di Cristo vince la violenza del mondo (a cura di Matteo Liut) Quello di Gesù Cristo, il Figlio di Dio che cammina accanto all’umanità e che vince la morte, è un messaggio dirompente, inacettabile agli occhi di un mondo che pensa sem - facebook.com facebook
LA LAPIDAZIONE DI SANTO STEFANO, del pittore #Rembrandt Harmenszoon van Rijn, anno 1606-1669, olio su tela, 89 cm × 123 cm, Musee des Beaux Arts, #Lione. #SantoStefano, primo martire della cristianità (Protomartire). #26dicembre. x.com
