Sanità prorogati fino al 30 giugn i contratti dei medici impiegati nei Cau

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prorogati fino al 30 giugno 2026, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo integrativo regionale con i Medici di medicina generale, i contratti dei medici impiegati nei Cau, in scadenza il 31 dicembre 2025.Il provvedimento, assunto nell’ultima seduta di Giunta, ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

