Sanità la rivolta dei laboratori privati del Sud contro la riforma | Si smantella per redistribuire vantaggi a pochi

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una lettera aperta i laboratori privati della sanità del Sud Italia lanciano, tramite una nota, lo sfogo della categoria e il rischio concreto di chiusure e licenziamenti a raffica a causa della riforma sanitaria che vede tagli al comparto e riduzioni dei rimborsi sulle prestazioni in convenzione. «Ci sono necrologi che non vengono pubblicati sui giornali, ma affissi simbolicamente sui muri delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sanit224 la rivolta dei laboratori privati del sud contro la riforma si smantella per redistribuire vantaggi a pochi

© Feedpress.me - Sanità, la "rivolta" dei laboratori privati del Sud contro la riforma: "Si smantella per redistribuire vantaggi a pochi"

Leggi anche: Corte dei conti sotto attacco: lo scontro sul Ponte accelera la riforma che smantella i controlli dei magistrati contabili

Leggi anche: Agricoltura a rischio, Valbonesi (Pd) boccia la riforma europea Pac: “Così si smantella il settore”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.