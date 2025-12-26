San Stefano | il Protomartire celebrato il 26 dicembre
. San Stefano è una figura di grande importanza nella tradizione cristiana. Celebrato il 26 dicembre, è noto come il primo martire cristiano, o protomartire. La sua storia è narrata negli Atti degli Apostoli, dove viene descritto come un diacono della Chiesa di Gerusalemme, scelto per assistere gli Apostoli nella distribuzione della carità. Stefano era un uomo di fede profonda e di grande sapienza, qualità che lo portarono a discutere con i membri delle sinagoghe ellenistiche. Le sue parole e la sua fede suscitarono l'ira dei suoi oppositori, che lo accusarono di blasfemia e lo portarono davanti al Sinedrio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
