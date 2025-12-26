Sampdoria-Reggiana sabato 27 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Continua il momento critico della Sampdoria di Gregucci che è in piena zona retrocessione e si gioca un buona parte della stagione in questa gara interna contro la Reggiana. I blucerchiati hanno strappato un punto faticoso in quel di Padova, andando in vantaggio con il solito Coda prima del pareggio veneto. In coda rimane tutto molto fluido ma è pur vero che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

