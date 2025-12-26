Sampdoria i convocati di Gregucci per la sfida contro la Reggiana | le scelte del tecnico su Riccio e Pedrola

Sampdoria, diramata la lista per la Reggiana: cosa ha scelto Gregucci su Riccio e Pedrola. Ecco la lista completa Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha ufficializzato i convocati in vista della sfida contro la Reggiana, in programma domani alle ore 15:00 al Luigi Ferraris e valida per la 18ª giornata di Serie B.

Sampdoria, 24 i convocati per la Reggiana - Restano fuori Ferri, Pedrola, Riccio, Coubis e Malagrida, oltre ovviamente ai fuori lista Romagnoli, Girelli e Altare. ilsecoloxix.it

Convocati Sampdoria: la scelta di Gregucci su Riccio e Pedrola. La lista - Convocati Sampdoria: l’allenatore Angelo Gregucci ha reso pubbliche le proprie decisioni in vista della partita della 18a giornata contro la Reggiana Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, ha diram ... sampnews24.com

I convocati per la Reggiana. Out Riccio e Pedrola. #Sampdoria x.com

