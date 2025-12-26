Sampdoria i convocati di Gregucci per la sfida contro la Reggiana | le scelte del tecnico su Riccio e Pedrola

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sampdoria, diramata la lista per la Reggiana: cosa ha scelto Gregucci su Riccio e Pedrola. Ecco la lista completa Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha ufficializzato i convocati in vista della sfida contro la Reggiana, in programma domani alle ore 15:00 al Luigi Ferraris e valida per la 18ª giornata di Serie B. Di seguito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria i convocati di gregucci per la sfida contro la reggiana le scelte del tecnico su riccio e pedrola

© Calcionews24.com - Sampdoria, i convocati di Gregucci per la sfida contro la Reggiana: le scelte del tecnico su Riccio e Pedrola

Leggi anche: Sampdoria, i convocati del nuovo tecnico blucerchiato Gregucci in vista della sfida contro Frosinone: la lista

Leggi anche: Sampdoria, Gregucci in conferenza stampa: «Riccio sta recuperando. Sappiamo le difficoltà della sfida contro lo Spezia»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sampdoria, Gregucci: “A Padova per lottare con le unghie e con i denti”; Sampdoria a Padova, blucerchiati a caccia di punti salvezza; Sampdoria, la perla di Coda non basta per i 3 punti. Gregucci: Chance buttata, bisogna fare di più; Sampdoria-Padova, i convocati di Gregucci: torna Cuni. Assenti Riccio e Ferri.

sampdoria convocati gregucci sfidaSampdoria, i convocati di Gregucci per la sfida contro la Reggiana: le scelte del tecnico su Riccio e Pedrola - Ecco la lista completa Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha ufficializzato i convocati in vista de ... calcionews24.com

sampdoria convocati gregucci sfidaSampdoria, 24 i convocati per la Reggiana - Restano fuori Ferri, Pedrola, Riccio, Coubis e Malagrida, oltre ovviamente ai fuori lista Romagnoli, Girelli e Altare. ilsecoloxix.it

sampdoria convocati gregucci sfidaConvocati Sampdoria: la scelta di Gregucci su Riccio e Pedrola. La lista - Convocati Sampdoria: l’allenatore Angelo Gregucci ha reso pubbliche le proprie decisioni in vista della partita della 18a giornata contro la Reggiana Angelo Gregucci, tecnico della Sampdoria, ha diram ... sampnews24.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.