Samira Lui e Isobel Kinnear | chi conquista davvero il cuore del pubblico?

Scopri chi conquista davvero il pubblico tra la veterana Samira Lui e la rivelazione Isobel Kinnear. La televisione cambia volto, e i fan si dividono. La televisione italiana, si sa, ama le sue icone femminili. E oggi più che mai il pubblico si divide tra due volti che dominano la scena pre-serale di Canale 5: da un lato la raggiante Samira Lui, tornata al fianco di Gerry Scotti in La Ruota della Fortuna; dall'altro la sorprendente Isobel Kinnear, la ballerina australiana che ha fatto il salto da Amici al palco di Caduta Libera. Due donne, due stili, due visioni della figura della valletta. Il confronto è aperto, acceso, e soprattutto.

Perché Isobel Kinnear ha lasciato Amici temporaneamente, l’indiscrezione: “Sarà la nuova Samira Lui” - Un’indiscrezione potrebbe aver chiarito i motivi dell’assenza momentanea: “Mediaset ha deciso di aggiungere ... fanpage.it

Gerry Scotti e Samira Lui funzionano. Max Giusti e Isobel Kinnear (per ora) no - Il nuovo duo di Caduta Libera fatica a trovare ritmo e complicità, tra spazi mal calibrati e talenti non sfruttati. vanityfair.it

Da una parte Isobel Kinnear, il volto frizzante di Caduta Libera, tra sorrisi, simpatia e quella presenza che illumina lo studio a ogni ingresso. Dall’altra Samira Lui, protagonista de La Ruota della Fortuna, elegante, - facebook.com facebook

Anche Caduta Libera avrà la sua valletta parlante! Il programma tornerà in onda domenica 7 dicembre con la conduzione di Max Giusti. Al suo fianco ci sarà la “nuova Samira”: Isobel Kinnear, ballerina australiana nota per Amici #CadutaLibera #MaxGiusti # x.com

