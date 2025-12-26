Samira Lui è il volto rivelazione della stagione tv. Ogni sera affianca Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna, il programma che fa giocare oltre 5 milioni di italiani ogni sera. Ascolti che non si vedevano da tanti anni nell’access di Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha definito il game show “un fenomeno” e si parla di un interesse Rai per Samira. Sarà vero? Le indiscrezioni non si fermano e puntuali come ogni anno i volti femminili del momento vengono indicati in lizza per affiancare il conduttore del Festival di Sanremo. Carlo Conti chiamerà Samira Lui come primadonna del Festival? O, come riporta Adnkronos, pescherà in casa nel podio di Ballando con le Stelle ovvero Delogu, Fialdini e d’Urso? Samira Lui, intervistata dal settimanale Chi che le ha dedicato la copertina di Natale, ha affermato di non aver ricevuto alcuna proposta: “È la verità, non ho avuto nessun contatto”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SAMIRA LUI A SANREMO: LA SHOWGIRL E PIER SILVIO BERLUSCONI ROMPONO IL SILENZIO

