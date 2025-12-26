di Enza Plotino Quando decidi di donare, stai offrendo una parte autentica di te stesso a qualcuno che ne ha bisogno. Non è solo sangue: è speranza, è vita, è vicinanza. In quel gesto semplice ma potente si racchiudono valori profondi come la solidarietà, la cura dell’altro e la bellezza di un aiuto gratuito. Questa catena di altruismo si arricchisce oggi di un nuovo passo avanti che coinvolge in prima persona le donne. Si chiama “Sambene e Salude” ed è l’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione e di attenzione alla salute delle donne attraverso lo screening, promossa in Sardegna dall’Asl Gallura in collaborazione con l’Avis di Olbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sambene e Salude: in Gallura screening gratuiti per l’osteoporosi alle donatrici di sangue. Un bel segnale

Leggi anche: Bari: “Il volto del dono”, premio per cento donatrici e donatori di sangue e midollo osseo Oggi

Leggi anche: Oltre 2.300 screening gratuiti, Bertolaso applaude l’Accademia dello Sport: “Ha portato la sanità vicino alle persone”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sambene e Salude: in Gallura screening gratuiti per l’osteoporosi alle donatrici di sangue; ASL Gallura e AVIS insieme per la salute delle donne e le donazioni di sangue; Emergenza sangue, Asl Gallura e Avis Olbia lanciano “Sambene e Salude”; Avis e Asl: donazione e prevenzione, nasce Sambene e Salude.

Sambene e Salude: in Gallura screening gratuiti per l’osteoporosi alle donatrici di sangue. Un bel segnale - L'Asl Gallura e Avis Olbia lanciano un'iniziativa che combina donazione di sangue e prevenzione dell'osteoporosi per le donne ... ilfattoquotidiano.it