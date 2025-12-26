Sambene e Salude | in Gallura screening gratuiti per l’osteoporosi alle donatrici di sangue Un bel segnale
di Enza Plotino Quando decidi di donare, stai offrendo una parte autentica di te stesso a qualcuno che ne ha bisogno. Non è solo sangue: è speranza, è vita, è vicinanza. In quel gesto semplice ma potente si racchiudono valori profondi come la solidarietà, la cura dell’altro e la bellezza di un aiuto gratuito. Questa catena di altruismo si arricchisce oggi di un nuovo passo avanti che coinvolge in prima persona le donne. Si chiama “Sambene e Salude” ed è l’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione e di attenzione alla salute delle donne attraverso lo screening, promossa in Sardegna dall’Asl Gallura in collaborazione con l’Avis di Olbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
