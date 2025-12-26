Salis Faccio la sindaca di Genova non interessata a primarie centrosinistra

GENOVA (ITALPRESS) – "Vorrei che io, la giunta e la nostra maggioranza avessimo il coraggio di lasciare in eredità a Genova dei problemi risolti". E' l'auspicio di Silvia Salis, ex atleta e vicepresidente del Coni, da maggio sindaca del capoluogo ligure dopo aver vinto le elezioni alla guida del campo largo progressista. Una vittoria che da subito l'ha proiettata sullo scenario nazionale come possibile leader del centrosinistra o addirittura candidata premier nel 2027 contro Giorgia Meloni. "Se qualcuno mi chiamasse per le primarie? Risponderò assente, non solo perchè faccio la sindaca di Genova, ma anche perchè credo che le primarie andrebbero abolite, nella coalizione di centrosinistra come all'interno dei partiti – spiega Salis all'Italpress -.

Salis candidata premier contro Meloni? "Per adesso faccio il sindaco" - "Vorrei che io, la giunta e la nostra maggioranza avessimo il coraggio di lasciare in eredità a Genova dei problemi risolti". msn.com

La promessa di Salis: “Sarò sindaca fino al 2030”. E sui rifiuti: “Il problema è mio, non dei partiti” - Nell'intervista di fine anno l'impegno di Silvia Salis, da mesi invocata come sfidante di Giorgia Meloni: "Sarò sindaca fino al 2030" ... msn.com

