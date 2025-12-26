saldi invernali 2026 quali regioni iniziano prima e quali partono in ritardo

Tornano i saldi invernali, uno degli appuntamenti più attesi per i consumatori. Per gennaio 2026, come ogni anno, alcune regioni anticipano l’inizio degli sconti rispetto al resto d’Italia, offrendo ai clienti la possibilità di accedere prima alle riduzioni di prezzo. La data di riferimento per l’inizio dei saldi invernali 2026, nella maggior parte d’Italia, è sabato 3 gennaio. Non tutte le Regioni, però, seguono lo stesso calendario. Saldi gennaio 2026, le regioni che iniziano prima e dopo. La Valle d’Aosta rappresenta il caso più evidente di anticipo: qui i saldi iniziano il 2 gennaio, un giorno prima, consentendo ai consumatori di approfittare degli sconti con un giorno di anticipo rispetto al resto del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

