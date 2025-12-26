Il 16 dicembre i nuovi senatori di Saint Lucia hanno prestato giuramento e dato così il via alla legislatura uscita dalle elezioni politiche del 1º dicembre. Giuramento dei senatori. In questa prima sessione il nuovo Parlamento ha ascoltato il messaggio del governatore Errol Charles e ha subito iniziato i lavori, partendo da una proposta del primo ministro Philip J. Pierre. Quest’ultimo è stato riconfermato nel ruolo che ricopre dal 2021 grazie a una vittoria a valanga del suo partito, i Laburisti. È stata la prima volta dall’indipendenza dell’isola nel 1979 che un governo in carica vince le elezioni aumentando il numero dei propri seggi alla Camera. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Saint Lucia, nuova legislatura e giornata senza IVA

Leggi anche: Regione, ufficializzati i risultati delle elezioni: Eugenio Giani dà il via alla nuova legislatura

Leggi anche: Seriate celebra Santa Lucia: giornata dedicata alla tradizione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Campania, lunga giornata di consultazioni a Palazzo Santa Lucia per definire la nuova Giunta regionale; Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l'accordo.

L'uscita del Simulacro dalla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro - facebook.com facebook