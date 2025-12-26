Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ). Parlami d’amore, cara chat. Eravamo terrorizzati dall’intelligenza artificiale, ora non sappiamo più farne a meno. Così le affidiamo la nostra vita sentimentale, sperando che ci comprenda e che dopo un paio di domande ci dica: hai ragione - di Annalena Benini Se cade uno del Pd. La damnatio memoriae del renzismo, il riformismo come colpa da espiare, la vita dentro e fuori la politica. Conversazione con Luca Lotti - di Salvatore Merlo È il messia, o uno qualunque? Chi è nato a Natale? Una “disputa messianica” ha diviso l’ebraismo: i farisei attendevano un Salvatore (ma non un falegname). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

