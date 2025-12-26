Sabalenka vs Kyrgios | in diretta su SuperTennis la Battaglia dei Sessi

La "Battaglia dei Sessi", la sfida tra la numero 1 del mondo WTA Aryna Sabalenka e l'ex numero 13 ATP Nick Kyrgios alla Coca-Cola Arena di Dubai, sarà trasmessa in diretta e in chiaro il 28 dicembre dalle ore 17.00 su SuperTennis. La sfida si svolgerà su un campo modificato e con il limite di .

Anteprima di Kyrgios contro Sabalenka Battaglia dei sessi

