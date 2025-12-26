Russia voci impazzite da Mar a Lago | Domenica incontro Trump-Zelensky

"Molto può essere deciso prima del nuovo anno". E il giorno decisivo per il futuro della guerra tra Russia e Ucraina potrebbe essere vicino, vicinissimo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che il capo negoziatore di Kiev " Rustem Umerov ha riferito sui suoi ultimi contatti con la parte americana. Non stiamo perdendo un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il Presidente Trump nel prossimo futuro. Gloria all'Ucraina!". Tutto vero: dopo poche ore, ecco l'indiscrezione del Kiev Post secondo cui il prossimo incontro tra Zelensky e il presidente americano Donald Trump potrebbe svolgersi domenica 28 dicembre a Mar-a-Lago, in Florida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

