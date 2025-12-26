Il presidente russo ha tenuto venerdì una riunione per discutere il programma statale di armamenti per il periodo 2027-2036 e un nuovo programma per lo sviluppo dell’industria della difesa. Vladimir Putin ha elogiato la crescita della produzione militare, sottolineando che è aumentata notevolmente rispetto al 2022. “Anche lo sviluppo di campi di prova e di addestramento, l’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale e il progresso dei nuovi materiali devono continuare”, ha affermato il capo del Cremlino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, Putin elogia la crescita della produzione militare

Leggi anche: Maduro sfida gli Usa e punta su Putin: l’alleanza militare tra Venezuela e Russia preoccupa Washington

Leggi anche: Sogesid S.p.A., Relazione Semestrale 2025: crescita della produzione dell'11,7%

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Putin, conferenza fine anno: “Se Kiev fa elezioni potremmo fermare i raid durante il voto.

Russia, Putin elogia la crescita della produzione militare - (LaPresse) Il presidente russo ha tenuto venerdì una riunione per discutere il programma statale di armamenti per il periodo 2027- stream24.ilsole24ore.com