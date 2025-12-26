Russia la guerra che divora se stessa | imprenditore delle armi si da fuoco in piazza

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Ucraina non è più soltanto un conflitto militare, ma un fattore che plasma in profondità l’ economia russa e i rapporti di potere interni. Dopo quasi tre anni di combattimenti, la durata dell’offensiva lanciata il 24 febbraio 2022 ha superato, per Mosca, quella della Seconda guerra mondiale. Un dato simbolico che aiuta a comprendere la portata di un conflitto diventato strutturale, capace di generare nuove professioni, nuove rendite e anche nuove forme di repressione. Il Cremlino continua a richiamarsi alla retorica della “Grande guerra patriottica”, ma la realtà sul campo racconta un’altra storia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

russia la guerra che divora se stessa imprenditore delle armi si da fuoco in piazza

© Thesocialpost.it - Russia, la guerra che divora se stessa: imprenditore delle armi si da fuoco in piazza

Leggi anche: Perché l'imprenditore delle armi si è dato fuoco nella piazza Rossa? Cosa succede in Russia | Presto un vertice Trump-Zelensky

Leggi anche: Perché un industriale delle armi si è dato fuoco nella piazza Rossa? Le pressioni di Mosca e cosa sta succedendo in Russia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

russia guerra divora stessaGuerra Ucraina Russia, Mosca: "Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato'. tg24.sky.it

russia guerra divora stessaEuropa sotto attacco della Russia: la favola di guerra baltico-polacca, come si monta un casus belli - La guerra è il segno evidente del fallimento della ragione umana. msn.com

Terrorismo e guerra ibrida russa: in Germania Putin usa gli stessi metodi dell'Isis - Tra propaganda, disinformazione e reclutamento mirato per destabilizzare le società, lo Stato Islamico e la Russia utilizzano tecniche simili, seppure con definizioni diverse: terrorismo e guerra ... it.euronews.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.