Russia freddo record in Jacuzia | -56°C nel villaggio di Tiksi

E’ la temperatura più bassa del pianeta in zone abitate: una bufera di neve e ghiaccio ha colpito il villaggio siberano di Tiksi, in Jacuzia, dove si sono toccati i -56°C. Le persone sono bloccate in casa, con cumuli di neve davanti alle porte che impediscono loro di uscire. E le strade sono completamente ghiacciate. Secondo i meteorolgi la situazione potrebbe anche peggiorare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

