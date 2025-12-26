Russia freddo record in Jacuzia | -56°C nel villaggio di Tiksi

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ la temperatura più bassa del pianeta in zone abitate: una bufera di neve e ghiaccio ha colpito il villaggio siberano di Tiksi, in Jacuzia, dove si sono toccati i -56°C. Le persone sono bloccate in casa, con cumuli di neve davanti alle porte che impediscono loro di uscire. E le strade sono completamente ghiacciate. Secondo i meteorolgi la situazione potrebbe anche peggiorare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

russia freddo record in jacuzia 56176c nel villaggio di tiksi

© Lapresse.it - Russia, freddo record in Jacuzia: -56°C nel villaggio di Tiksi

Leggi anche: Clusone, torna lo Strudelone: 56 metri di dolce per battere il record e fare del bene

Leggi anche: Villaggio della salute: un record di screening e affluenza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Apocalisse di ghiaccio in Siberia, -56° la temperatura più bassa del pianeta in zone abitate; VIDEO | Il freddo estremo paralizza alcune parti della Russia: la Siberia registra le temperature più basse di quest'anno.

russia freddo record jacuziaRussia, tempesta di neve e ghiaccio in Jacuzia: la temperatura scende a -56°C - 56°C, la più bassa sulla Terra in questo momento in zone abitate. repubblica.it

Russia, censimento annuale di orsi polari in Jacuzia - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.