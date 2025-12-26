Russia-Estonia tensione al confine Tallinn | Spariamo se soldati che superano il confine

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Se quei piccoli uomini verdi attraversano il nostro confine, spareremo”. Sale la tensione tra Estonia e Russia dopo gli ‘incidenti’ provocati da Mosca sempre con maggior frequenza al confine. Senza giri di parole, Tallinn ha così annunciato che sparerà ai militari russi che entreranno nel territorio della repubblica baltica: la scorsa settimana si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

russia estonia tensione al confine tallinn spariamo se soldati che superano il confine

© Ildifforme.it - Russia-Estonia, tensione al confine. Tallinn: “Spariamo se soldati che superano il confine”

Leggi anche: Allerta in Estonia: tre soldati russi superano il confine

Leggi anche: Soldati russi sconfinano in Estonia: tensione altissima sul confine Nato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Soldati russi sconfinano in Estonia: alta tensione sul fianco Est; Soldati russi sconfinano in Estonia senza autorizzazione Nato, tensione per l'aggressione nella zona grigia; Sconfinamento di militari russi in Estonia: tensione sul confine orientale della NATO; Tensione sul fiume Narva: tre guardie russe attraversano il confine senza autorizzazione.

russia estonia tensione confineRussia-Estonia, tensione al confine. Tallinn: "Spariamo se soldati che superano il confine" - Tre guardie di confine russe hanno attraversato per alcuni minuti il confine con l’Estonia, entrando senza autorizzazione in territorio Nato, nella mattina del 17 dicembre lungo il fiume Narva, nel ... msn.com

russia estonia tensione confineSoldati russi sconfinano in Estonia senza autorizzazione Nato, tensione per l'aggressione nella "zona grigia" - In Estonia sono rimasti per circa venti minuti, senza autorizzazione, alcuni soldati russi che hanno superato il confine, creando una situazione di tensione ... virgilio.it

russia estonia tensione confineSoldati russi sconfinano in Estonia: alta tensione sul fianco est. La strategia di Putin - Tre guardie di confine russe hanno attraversato per alcuni minuti il confine con l’Estonia, entrando senza autorizzazione in territorio Nato. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.