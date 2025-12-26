Russia contro Italia la narrazione dell’ucrainizzazione come arma politica

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco verbale dell’ambasciata russa in Italia sull’episodio avvenuto il 22 dicembre all’Università Federico II di Napoli va letto per ciò che è: non la reazione a un fatto specifico, ma l’ennesimo tassello di una strategia comunicativa consolidata con cui Mosca tenta di delegittimare il dibattito pubblico nei Paesi occidentali e, in particolare, in quelli più esposti sul fronte del sostegno all’Ucraina. Secondo la versione diffusa dall’ambasciata russa e rilanciata dall’agenzia statale Tass, una conferenza organizzata dalla sezione locale dell’Anpi sarebbe stata teatro di un vero e proprio “agguato” contro alcuni relatori, vittime – nella ricostruzione russa – di vessazioni da parte di “nazionalisti ucraini” con la complicità di attivisti e politici italiani. 🔗 Leggi su Formiche.net

russia contro italia la narrazione dell8217ucrainizzazione come arma politica

© Formiche.net - Russia contro Italia, la narrazione dell’ucrainizzazione come arma politica

Leggi anche: L'ambasciata russa a Roma contro "l'ucrainizzazione della politica italiana"

Leggi anche: Perché la politica aggressiva dell’Ue contro la Russia potrebbe portare alla disgregazione europea

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mosca cieca | Così la narrazione del Cremlino maschera il fallimento russo in Ucraina; Il mago del Cremlino a Venezia. Jude Law nei panni di Vladimir Putin. La Russia prende le distanze: «Non ne sappiamo nulla»; Ucraina 2014: quando la narrazione diventa dogma; Ursula von der Leyen: La pace è finita, prepararsi a guerra ibrida; l'Europa pronta a combattere contro la Russia di Putin?.

Italia Viva in merito alla proiezione di un documentario filorusso a Sassuolo - “Nelle ultime ore abbiamo appreso dell’ennesima proiezione di un documentario prodotto da Russia Today che avverrà a Sassuolo sabato 13 dicembre. sassuolo2000.it

russia contro italia narrazioneL'attacco russo all'Italia è un segnale di frustrazione - Sentir dire alla portavoce del ministro degli Esteri russo che le relazioni con l’Italia stanno attraversando «la crisi peggiore dalla fine della Seconda guerra mondiale» preoccupa e insieme conforta ... corriere.it

Russia, Zakharova choc contro l'Italia: "Sprecate i soldi per Kiev e il Paese e le torri crollano". Convocato l'ambasciatore - Le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sono state crude e violente, e hanno provocato un incidente diplomatico. affaritaliani.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.