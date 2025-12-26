Russia contro Italia la narrazione dell’ucrainizzazione come arma politica

L’attacco verbale dell’ambasciata russa in Italia sull’episodio avvenuto il 22 dicembre all’Università Federico II di Napoli va letto per ciò che è: non la reazione a un fatto specifico, ma l’ennesimo tassello di una strategia comunicativa consolidata con cui Mosca tenta di delegittimare il dibattito pubblico nei Paesi occidentali e, in particolare, in quelli più esposti sul fronte del sostegno all’Ucraina. Secondo la versione diffusa dall’ambasciata russa e rilanciata dall’agenzia statale Tass, una conferenza organizzata dalla sezione locale dell’Anpi sarebbe stata teatro di un vero e proprio “agguato” contro alcuni relatori, vittime – nella ricostruzione russa – di vessazioni da parte di “nazionalisti ucraini” con la complicità di attivisti e politici italiani. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Russia contro Italia, la narrazione dell’ucrainizzazione come arma politica Leggi anche: L'ambasciata russa a Roma contro "l'ucrainizzazione della politica italiana" Leggi anche: Perché la politica aggressiva dell’Ue contro la Russia potrebbe portare alla disgregazione europea Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mosca cieca | Così la narrazione del Cremlino maschera il fallimento russo in Ucraina; Il mago del Cremlino a Venezia. Jude Law nei panni di Vladimir Putin. La Russia prende le distanze: «Non ne sappiamo nulla»; Ucraina 2014: quando la narrazione diventa dogma; Ursula von der Leyen: La pace è finita, prepararsi a guerra ibrida; l'Europa pronta a combattere contro la Russia di Putin?. Italia Viva in merito alla proiezione di un documentario filorusso a Sassuolo - “Nelle ultime ore abbiamo appreso dell’ennesima proiezione di un documentario prodotto da Russia Today che avverrà a Sassuolo sabato 13 dicembre. sassuolo2000.it L'attacco russo all'Italia è un segnale di frustrazione - Sentir dire alla portavoce del ministro degli Esteri russo che le relazioni con l’Italia stanno attraversando «la crisi peggiore dalla fine della Seconda guerra mondiale» preoccupa e insieme conforta ... corriere.it

Russia, Zakharova choc contro l'Italia: "Sprecate i soldi per Kiev e il Paese e le torri crollano". Convocato l'ambasciatore - Le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, sono state crude e violente, e hanno provocato un incidente diplomatico. affaritaliani.it

Russia, ambasciata attacca l’Italia: “Politica imita il peggio dell’Ucraina” (Adnkronos) - L'ambasciata russa attacca l'Italia per il rischio di "ucrainizzazione della politica italiana e della vita pubblica in generale". La presa di posizione arriva dopo l'episodio avven - facebook.com facebook

Russia attacca l'Italia: "Ormai è come l'Ucraina". Mosca difende Di Battista x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.