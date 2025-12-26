rugby zebre parma per la rivincita benetton treviso per il bis

Il derby azzurro torna a infiammare lo United Rugby Championship a distanza di appena una settimana dal primo atto. Sabato 27 dicembre, alle 15.30, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, Zebre Parma e Benetton Treviso si ritrovano una di fronte all’altra nell’ottavo turno della stagione 2025-26, in una sfida che vale molto più del semplice orgoglio. In palio ci sono punti pesanti per la classifica – Treviso è decima con 13 punti, le Zebre tredicesime a quota 11 – e per lo shield italo-scozzese, oltre alla supremazia in quello che è ormai un classico del panorama ovalistico nazionale. La Benetton arriva a Parma forte del successo per 21-15 ottenuto sabato scorso a Monigo, un risultato che ha confermato il momento positivo dei biancoverdi, reduci da tre vittorie consecutive tra URC e Challenge Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

