Rugby trentino in lutto | è morto Samuel Zambelli lascia due figli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rugby, e più in generale lo sport trentino, piangono in queste ore la drammatica scomparsa di Samuel Zambelli. Punto di riferimento per la palla ovale trentina e vicepresidente del Lagaria Rugby Rovereto, Samuel aveva 48 anni: una sorte terribile la sua, stroncato da un malore, come riferisce. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

