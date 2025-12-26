Il rugby, e più in generale lo sport trentino, piangono in queste ore la drammatica scomparsa di Samuel Zambelli. Punto di riferimento per la palla ovale trentina e vicepresidente del Lagaria Rugby Rovereto, Samuel aveva 48 anni: una sorte terribile la sua, stroncato da un malore, come riferisce. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Rugby trentino in lutto: è morto Samuel Zambelli, lascia due figli

Leggi anche: Professore muore a 41 anni: il lutto nel mondo della scuola. Lascia la moglie e due figli

Leggi anche: “Papà è morto”. Tragico incidente stradale, solo 34 anni: lascia moglie e due figli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il rugby lagarino piange la scomparsa di Samuel Zambelli - "La tua impronta rimarrà per sempre sul nostro campo", il saluto del club ... rainews.it