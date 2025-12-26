Rugby trentino in lutto | è morto Samuel Zambelli lascia due figli
Il rugby, e più in generale lo sport trentino, piangono in queste ore la drammatica scomparsa di Samuel Zambelli. Punto di riferimento per la palla ovale trentina e vicepresidente del Lagaria Rugby Rovereto, Samuel aveva 48 anni: una sorte terribile la sua, stroncato da un malore, come riferisce. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
