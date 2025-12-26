Sono stati i passanti a dare l’allarme a Montichiari poco prima delle 10 di oggi, giorno di Santo Stefano, dopo la caduta rovinosa di un anziano ciclista. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Mantova, di fronte al ristorante “La Dispensa”, e ha subito destato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante: uomo finisce in ospedale

Leggi anche: Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante: uomo finisce in ospedale

Leggi anche: Si schianta in bici davanti al supermercato, uomo finisce in ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante: uomo finisce in ospedale.

Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante: uomo finisce in ospedale - L’incidente poco prima delle 10 all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Mantova. bresciatoday.it

Cadde dalla bici per una buca nell’asfalto fratturandosi il cranio: sfilano i testimoni nel processo a tre dipendenti della Provincia - L’ex direttore dell’Ufficio Mobilità e Infrastrutture accusato di lesioni insieme a un dirigente e un cantoniere. targatocn.it