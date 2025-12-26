Rouhi via dalla Juventus si fa sempre più largo questa opzione per il futuro del terzino bianconero Cosa potrebbe succedere
Rouhi via dalla Juventus, cessione probabile nel mercato invernale: si studia la formula migliore per il futuro del giovane. Le strategie della Juventus per la sessione invernale di calciomercato non si limitano ai soli acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma prevedono anche un’attenta opera di sfoltimento per garantire il giusto percorso di crescita ai giovani talenti più promettenti. In questo contesto, l’uscita che appare ormai più probabile riguarda le corsie laterali, dove il giovane difensore svedese Jonas Rouhi reclama legittimamente maggiore spazio. Lo scenario che vede Rouhi via dalla Juventus è ormai pressoché definito: il giocatore lascerà Torino a gennaio, una notizia confermata e dettagliata nelle ultime ore dall’esperto di mercato Nicolò Schira. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Rouhi Juventus, svolta improvvisa nel futuro del terzino svedese: mai utilizzato da Spalletti, si va verso questo scenario. Ultime
Leggi anche: Vlahovic Juventus, cosa succederà con il serbo? Dalle ultime parole di Comolli ai piani per il futuro, ora si fa largo questa ipotesi
Spalletti perde un difensore e ritrova Milik: i convocati Juve per la Roma; Convocati Juventus: le scelte di Spalletti per la sfida contro la Roma; Juventus, Jonas Rouhi è pronto all’addio a gennaio; Juventus Next Gen, Rouhi verso la cessione a gennaio.
Juve: pressing su Giovane Santana do Nascimento, Adzic e Rouhi possibili contropartite - La società bianconera vuole rinforzare la squadra con acquisti funzionali al gioco di mister Spalletti, così da poter ritornare in corsa per un ... it.blastingnews.com
Jonas #Rouhi è pronto a lasciare la #Juventus nel mercato di gennaio in prestito #Calciomercato x.com
Juventus, Jonas Rouhi è pronto all'addio a gennaio https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-jonas-rouhi-e-pronto-alladdio-a-gennaiofsp_sid=1791570 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.