Rouhi via dalla Juventus si fa sempre più largo questa opzione per il futuro del terzino bianconero Cosa potrebbe succedere

26 dic 2025

Rouhi via dalla Juventus, cessione probabile nel mercato invernale: si studia la formula migliore per il futuro del giovane. Le strategie della Juventus per la sessione invernale di calciomercato non si limitano ai soli acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma prevedono anche un’attenta opera di sfoltimento per garantire il giusto percorso di crescita ai giovani talenti più promettenti. In questo contesto, l’uscita che appare ormai più probabile riguarda le corsie laterali, dove il giovane difensore svedese  Jonas Rouhi  reclama legittimamente maggiore spazio. Lo scenario che vede Rouhi via dalla Juventus è ormai pressoché definito: il giocatore lascerà Torino a gennaio, una notizia confermata e dettagliata nelle ultime ore dall’esperto di mercato  Nicolò Schira. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

